МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает повысить обязательный норматив продаж на бирже для бензина до 13%, для дизеля — до 9,5%, сообщили в службе. ФАС рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива из России

"ФАС разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже… После принятия приказа и проекта постановления Правительства РФ обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13%, а дизеля — 9,5%", – говорится в сообщении службы.

Сейчас минимальный порог реализации бензина на бирже составляет 12%, а дизельного топлива — до 8,5%.

Подчеркивается, что мера позволит увеличить объем поставок бензинов и дизеля и удовлетворить внутренний спрос.

Стоимость Аи-95 на бирже с середины мая росла, обновив несколько рекордных значений. На этом фоне Минэнерго РФ рекомендовало нефтяникам увеличить предложение бензина на бирже, после чего пригрозило ограничением экспорта. По оценке Федеральной антимонопольной службы, рост биржевых цен на бензин был вызван снижением продаж на торговой площадке. ФАС ранее в июне потребовала от 9 нефтяных компаний увеличить их, иначе служба рассмотрит это как нарушение законодательства и возбудит антимонопольные дела.

Биржевая цена другой марки бензина — Аи-92 в четверг, ускорив темпы роста, также обновила исторический максимум.