МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива, а также проверяет некоторые крупные нефтяные компании на предмет соответствия антимонопольным требованиям, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. ФАС хочет увеличить продажи бензина и дизеля на бирже

ФАС России ранее в июне направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 на бирже. По мнению службы, продажи снизились в последние пять месяцев, что вызвало рост оптовых цен. В отсутствие принятия мер нефтяниками ФАС может рассмотреть это как нарушение законодательства и возбудить антимонопольные дела, сообщало тогда ведомство.

"В настоящее время органами власти разрабатываются меры таможенно-тарифного характера. В связи с этим 21 июня на биржевом комитете ФАС России обсуждались вопросы ужесточения критериев экспорта топлива. Также служба начала изучать действия некоторых вертикально-интегрированных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям", — сообщили в ФАС.