МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов в пятницу снизились почти на 2% после предостережений Федеральной антимонопольной службы накануне, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго: биржевые цены на бензин в России заметно не повлияют на розницу

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в пятницу на 1,71%, до 57 546 рублей за тонну. В четверг его стоимость обновила рекорд, достигнутый летом 2021 года. Стоимость марки Аи-95, которая в мае-июне также несколько раз обновила максимумы, снизилась на 1,89%, до 65 330 рублей.

Остальные виды нефтепродуктов также подешевели по итогам торгов пятницы. Так, летнее дизельное топливо потеряло в цене 0,36%, его стоимость составила 51 399 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 5,5%, до 24 279 рублей. Цена мазута снизилась на 2,26%, до 16 045 рублей. А цена авиакеросина — на 0,24%, до 64 505 рублей.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета, ускорив темпы роста, обновили свои рекордные значения, достигнутые в середине 2021 года. В связи с ростом цен Минэнерго РФ сначала рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже, а потом пригрозило ограничением экспорта. После этого нефтяники сократили экспорт, цены временно чуть сбавили темпы роста.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне потребовала от 9 нефтяных компаний увеличить объем продаж бензина через биржу. Позднее, когда цены еще ускорили темпы роста, ФАС заявила, что проверяет некоторые крупные нефтяные компании на предмет соответствия антимонопольным требованиям, добавив, что рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива. Также ведомство разработало документы об увеличении нормативов продаж бензина на бирже до 13% с 12%, дизеля — до 9,5% с 8,5%.