АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Компания "Газпром нефть" начала поставки бензина Аи-95 в Казахстан в свете ремонтных кампаний на ряде НПЗ, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. Минэнерго оценил производство бензина в стране после ремонта на НПЗ

"У нас на 15 суток бензин Аи-95 есть, в связи с ремонтами на Атырауском НПЗ, Шымкентском НПЗ снизилось его производство. Мы ожидаем, что покрытие рынка возможно только за счет импортных поставок из РФ, до 40 тысяч (тонн – ред.) нам необходимо в месяц Аи-95 импортировать. Соответствующие переговоры идут, уже "Газпром нефть" начала поставку импортного 95-го бензина", — сказал Саткалиев.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ — Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ). ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля, а на Шымкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводятся ремонтные работы в связи с заменой одной из установок, поэтому производство на заводе ограничено.

Кроме того, накануне из-за аварийной ситуации на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), который снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой, был остановлен Атырауский нефтеперерабатывающий завод.