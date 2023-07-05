МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина марки Аи-95 в России в период с 26 июня по 3 июля выросла на 0,3%, или на 16 копеек, — до 52,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Saudi Aramco продаст свою нефть только за доллары

В целом средняя цена бензина выросла на 0,27%, или 14 копеек, до 52,3 рубля за литр. Что касается отдельных марок, то стоимость Аи-92 прибавила 0,29%, или 14 копеек, достигнув 48,46 рубля за литр, Аи-98 — выросла на 0,17%, или на 11 копеек, до 63,26 рубля. Цена дизельного топлива выросла на 0,12%, или на 7 копеек, до 58,38 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 72 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Туве – на 3,5%, и Камчатском крае – на 1,6%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.

С начала года к 3 июля стоимость бензина выросла на 2,6%. В частности, Аи-92 прибавил 2,6%, Аи-95 — 2,7%, Аи-98 — 2,4%. Дизельное топливо за этот период подешевело на 0,2%. При этом инфляция в России с начала года составила 2,9%.

Производство бензина в России за неделю увеличилось на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей — до 884,5 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,6%, до 1,769 миллиона тонн.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета, ускорив темпы роста, обновили свои рекордные значения, достигнутые в середине 2021 года. В связи с ростом цен Минэнерго РФ сначала рекомендовало нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже, а потом пригрозило ограничением экспорта. После этого нефтяники сократили экспорт, цены временно чуть сбавили темпы роста.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июне потребовала от 9 нефтяных компаний увеличить объем продаж бензина через биржу. Позднее, когда цены еще ускорили темпы роста, ФАС заявила, что проверяет некоторые крупные нефтяные компании на предмет соответствия антимонопольным требованиям, добавив, что рассматривает ужесточение критериев экспорта топлива. Также ведомство разработало документы об увеличении нормативов продаж бензина на бирже до 13% с 12%, дизеля — до 9,5% с 8,5%.