МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рост биржевых цен на бензин в РФ вызван проведением больших ремонтов на НПЗ и дискуссией вокруг корректировки демпфера, сказал журналистам вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Антон Карпов. Бензин Аи-95 на российских заправках за неделю вырос на 0,3 процента

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили свои исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и с требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.

"В этом году у нас подошел двухгодичный цикл ремонта на заводах. Большие ремонты проводятся не каждый год, а раз в два года. Достаточно большое количество перерабатывающих мощностей вышло в ремонт. Этим обусловлено безусловно снижение предложения товара на рынке. Мы видим снижение по бензинам порядка 11%, по Аи-92 — 15%, по Аи-95 — 3,7%", — ответил Карпов на вопрос о том, какие факторы оказывают давление на биржевые цены.

"С другой стороны, идет дискуссия по поводу демпфера. Это тоже фактор, который влияет на рынок, рынок на это реагирует. Но если говорить про сегодняшнюю ситуацию, то сегодняшний уровень цен еще не дошел до точки отсечения, которая заложена в налоговом кодексе", — добавил вице-президент СПбМТСБ.