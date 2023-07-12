МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России в июне выросла на 1,6% по сравнению с маем и на 3,1% по сравнению с июнем прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель

Как указано в материалах ведомства, средняя цена бензина в июне по отношению к маю выросла на 1,55%, а по отношению к июню прошлого года — на 3,12%. Инфляция при этом в июне 2023 года составила лишь 0,37%. Также в июне подорожало газомоторное топливо — на 3,2%, дизельное топливо — на 0,3%.

Что касается недельной динамики розничных цен, то за период с 3 по 10 июля средняя цена бензина выросла на 0,36%, или 19 копеек, до 52,49 рубля за литр. В частности, стоимость Аи-92 выросла на 0,37%, или 18 копеек, до 48,64 рубля за литр. Марка Аи-95 за неделю прибавила 0,39%, или 21 копейку, подорожав до 53,09 рубля. Бензин Аи-98 подорожал на 0,19%, или 12 копеек, до 63,38 рубля за литр. Цена дизельного топлива за неделю выросла на 4 копейки, или 0,07%, до 58,42 рубля за литр.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей, до 819,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4%, до уровня 1,698 миллиона тонн.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.