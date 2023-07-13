КРАСНОЯРСК, 13 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на топливо на заправках РФ ровная — они не растут выше инфляции, этот момент находится на строгом контроле, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Цена бензина в России в июне выросла на 1,6 процента по сравнению с маем

"Самый главный показатель, который всех волнует — цена на заправках. Для нас конечным результатом является, чтобы для потребителя на заправках цены не росли выше инфляции. Сейчас в принципе мы строго следим, эта ситуация ровная, то есть цены не растут", — сказал он.

"Что касается биржевых цен — они могут колебаться вверх-вниз. В течение прошлого года они были на рекордно низких уровнях, сейчас биржевые цены выше. Это зависит от многих различных факторов", — отметил он, сказав, что ситуация находится под контролем.

"Мы держим руку на пульсе. Все необходимые решения будут приниматься, чтобы ситуация была стабильна, в том числе и на биржевых рынках", — подчеркнул он.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В среду цена Аи-92 обновила очередной исторический рекорд, увеличившись почти до 60 тысяч рублей за тонну. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба ранее рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.

В конце июня Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.