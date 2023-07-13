МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга установила очередной рекорд, впервые поднявшись выше 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Сокращение российской нефти в мире может поддержать рынок, считает аналитик

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 0,73% — до 60 253 рублей за тонну. В июне-июле марка побила уже несколько рекордов. В частности, в июле ценовые рекорды устанавливаются уже шестую торговую сессию подряд.

Стоимость марки Аи-95 также выросла в среду — на 0,36%, до 66 796 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,58%, его стоимость составила 52 639 рублей за тонну. Также подорожал авиакеросин — на 0,17%, до 65 502 рублей.

Подешевели только углеводородные газы (СУГи) — на 1,61% — до 22 193 рублей, а мазут наоборот подорожал на 3,92%, до 21 191 рубля за тонну.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.

В конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.