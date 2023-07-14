МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Дефицита на рынке бензина в России нет, производство топлива постепенно растет после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. Минэнерго не поддержало введение энергольгот сотовым операторам

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В четверг цена Аи-92 обновила очередной рекорд, впервые в истории превысив 60 тысяч рублей за тонну. В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже.

"Дефицита на рынке бензина нет, производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. Ситуация на российском топливном рынке находится под контролем, спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен продолжением", — прокомментировали в министерстве текущую ситуацию на оптовом рынке.

Минэнерго совместно с ФАС регулярно следят за ситуацией и проводят совещания с участниками рынка, отметили в министерстве. В частности, ФАС и Минэнерго разработали проекты об увеличении биржевых продаж бензина и дизельного топлива с 1 сентября 2023 года на 1 процентный пункт. Сейчас компании обязаны продавать на бирже минимум 12% произведенного бензина и 8,5% дизеля.

"Эта мера направлена на увеличение объема предложения на внутреннем рынке и стабилизацию цен", — пояснили в Минэнерго.