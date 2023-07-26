МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России ускорила темпы роста: марка Аи-92 за неделю с 17 по 24 июля подорожала на 0,61%, или на 30 копеек, до 49,18 рубля за литр, Аи-95 — на 0,62%, или на 33 копейки, достигнув 53,69 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд

В целом средняя цена бензина выросла на 0,59%, или на 31 копейку, до 53,07 рубля за литр. Марка Аи-98 подорожала на 0,42%, или на 27 копеек, до 64,07 рубля за литр. Цена дизельного топлива выросла на 0,22%, или на 13 копеек, до 58,58 рубля за литр. При этом инфляция за этот период составила 0,23%. За предыдущую отчетную неделю рост средней цены бензина составил 0,51%, в частности, стоимость Аи-92 выросла на 0,49%, а марка Аи-95 прибавила 0,51%.

Рост цен на бензин за неделю с 17 по 24 июля был зафиксирован в 81 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Республике Саха (Якутия) – на 6,2%, Республике Алтай – на 3,1%, Чеченской Республике – на 2,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4% и 0,5% соответственно.

С начала года к 24 июля средняя стоимость бензина выросла на 4,2%. В частности, Аи-92 прибавил 4,2%, Аи-95 подорожал на 4,3%, а Аи-98 — на 3,8%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,2%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,39%.

Производство бензина в России за отчетную неделю увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 859,2 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,6%, до 1,826 миллиона тонн.

"Автомобильного бензина в июне выпущено 3,7 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в июне 2022 года, и на 5,5% больше, чем в мае 2023 года. За I полугодие 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с январем-июнем 2022 года на 4,6%, составив 21,8 миллиона тонн", — говорится в сообщении ведомства по итогам июня.

Дизельного топлива в июне было произведено 7,4 миллиона тонн, что на 5,1% больше, чем в июне 2022 года, и на 6,2% больше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года дизеля произведено 44,1 миллиона тонн, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженного пропана и бутана в июне составил 1,4 миллиона тонн, что на 17,4% больше, чем в июне 2022 года, но на 0,4% меньше, чем в мае 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за первое полугодие вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 11,5%, составив 8,8 миллиона тонн. На турецких АЭС снова подорожали бензин и дизель

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.

Цены на бирже перешли к снижению после заявлений регуляторов. Так, Минэнерго РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь, ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%.