МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рост розничных цен на топливо в России может опережать темпы инфляции в сезон высокого спроса, но к концу года будет близок к инфляции, заявили в Минэнерго. В Кремле ответили на вопрос об обсуждении цен на топливо в России

"С весны до осени, в период сезона повышенного спроса на топливо, общая динамика изменения розничных цен может опережать темпы инфляции. При этом ожидается, что к концу года изменения роста цен на АЗС будут близки уровню инфляции", — сказали журналистам в министерстве.

По данным Росстата, опубликованным ранее в среду, с начала года к 24 июля средняя стоимость бензина выросла на 4,2%. В частности, Аи-92 прибавил 4,2%, Аи-95 подорожал на 4,3%, а Аи-98 — на 3,8%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,2%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,39%.

В Минэнерго подчеркнули, что в России проводится последовательная политика по недопущению необоснованного роста цен на моторное топливо и предпринимаются меры по уменьшению влияния мировых цен и внешних факторов на внутренний рынок. При этом, добавили там, внутренние цены на моторное топливо регулируются рыночными механизмами. Продажи бензина на бирже в России снизились, а дизеля выросли

Также, как объяснили в Минэнерго, в стране наблюдается многолетняя тенденция изменения розничных цен на моторное топливо темпами, близкими к темпам инфляции, хотя в отдельные моменты цены на АЗС могут опережать или, наоборот, отставать от темпов инфляции.

"Это подтверждает динамика за более длительные периоды. В частности, по данным Росстата, за период с июня 2020 по июнь 2023 года (за три года) розничные цены на автомобильный бензин выросли на 13,9%, на дизельное топливо — на 21,3% при этом инфляция составила 25,4%. Аналогичная динамика наблюдается также за последние 5 и 10 лет", — сказали в министерстве.