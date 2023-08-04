МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы обновила очередной рекорд, вплотную приблизившись к 60 тысячам рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в пятницу на 0,65%, до 59 933 рублей за тонну. Это уже третье рекордное значение с начала месяца.

Стоимость марки Аи-92 снизилась на 1,54%, до 62 353 рублей. Бензин Аи-95 потерял в цене 0,86%, составив 68 243 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 0,28%, цена составила 20 858 рублей. Цена авиакеросина выросла на 0,58%, до 67 606 рублей. Также подорожал мазут — на 2,73%, до 33 395 рублей.