МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника обновила рекорд, превысив 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций немного замедляет темпы роста

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 0,69%, до 60 344 рублей за тонну. И это уже четвертое рекордное значение с начала месяца.

При этом стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,94%, до 61 767 рублей, а марка Аи-95 потеряла в цене 1,26%, её цена составила 67 383 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) потеряли в цене 2,64%, подешевев до 20 307 рублей. Цена авиакеросина также снизилась — на 3,85%, до 65 000 рублей. Мазут же подорожал на 0,73%, до 33 639 рублей.

В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

А ранее, в среду, правительство России своим постановлением обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке.