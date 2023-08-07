Цена дизельного топлива на СПбМТСБ рекордно выросла и превысила 60 тысяч рублей за тонну
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника обновила рекорд, превысив 60 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 0,69%, до 60 344 рублей за тонну. И это уже четвертое рекордное значение с начала месяца.
При этом стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,94%, до 61 767 рублей, а марка Аи-95 потеряла в цене 1,26%, её цена составила 67 383 рубля за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) потеряли в цене 2,64%, подешевев до 20 307 рублей. Цена авиакеросина также снизилась — на 3,85%, до 65 000 рублей. Мазут же подорожал на 0,73%, до 33 639 рублей.
В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.
А ранее, в среду, правительство России своим постановлением обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже, минимальная доля продажи увеличена с нынешних 12% до 13%, в отношении дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке.
https://1prime.ru/gasoline/20230807/841321761.html