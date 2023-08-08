МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 31 июля по 7 августа выросла на 12 копеек, до 59,25 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Спрос на топливо в Индии вырос в июле на 1,9 процента

Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 18 копеек.

Средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 21 копейку и составила на 7 августа 50,14 рубля за литр, марка Аи-95 — на 25 копеек, до 55,57 рубля.

Литр бензина Аи-100 на отчетной неделе также подорожал — сразу на 46 копеек — до 66,28 рубля.

Биржевые цены на дизельное топливо начали уверенно расти в конце июля. Во вторник они побили рекорд уже в пятый раз с начала августа, превысив 61 тысячу рублей за тонну.

В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.