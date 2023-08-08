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Средняя цена на дизельное топливо на московских АЗС выросла за неделю
Бензин
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Средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 31 июля по 7 августа выросла на 12 копеек, до 59,25 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА)... ПРАЙМ, 08.08.2023
энергетика, новости, бензин, россия, мта, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 31 июля по 7 августа выросла на 12 копеек, до 59,25 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 18 копеек.
Средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 21 копейку и составила на 7 августа 50,14 рубля за литр, марка Аи-95 — на 25 копеек, до 55,57 рубля.
Литр бензина Аи-100 на отчетной неделе также подорожал — сразу на 46 копеек — до 66,28 рубля.
Биржевые цены на дизельное топливо начали уверенно расти в конце июля. Во вторник они побили рекорд уже в пятый раз с начала августа, превысив 61 тысячу рублей за тонну.
В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.