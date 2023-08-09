МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды в шестой раз с начала августа обновила рекорд, ускорила темпы роста почти до 1,6% за день и превысила 62 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Средняя цена на дизельное топливо на московских АЗС выросла за неделю

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в среду на 1,56% — до 62 181 рублей за тонну. И это уже шестое рекордное значение с начала месяца — накануне стоимость дизельного топлива выросла на 1,46%, превысив 61 тысячу рублей за тонну; в первые дни августа цена росла не более чем на 1% в сутки.

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 также подорожал по итогам торгов среды — на 0,74%, до 61 926 и 68 213 рублей за тонну соответственно.

Авиакеросин также вырос в цене, за торговый день прибавил 3,89%, достигнув 67 632 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 3,87%, до 20 339 рублей. Мазут же после двухдневных ценовых рекордов подешевел на 0,08%, до 34 157 рублей за тонну.

В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.