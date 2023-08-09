МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России ускорила рост: марки Аи-92 и Аи-95 за неделю с 1 по 7 августа подорожали на 0,63% и 0,65% соответственно; при этом дизтопливо стало дорожать вдвое медленнее и за неделю прибавило всего 0,17%, несмотря на ценовые рекорды на бирже, свидетельствуют данные Росстата. Продажи бензина на бирже в России снизились в первом полугодии 2023 года

В целом средняя цена бензина выросла на 0,64%, или на 34 копейки — до 53,69 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на 51 копейку — до 49,75 рубля, Аи-95 — на 35 копеек, до 54,32 рубля, Аи-98 — на 41 копейку (на 0,64%), до 64,81 рубля за литр. Дизтопливо выросло в цене на 10 копеек – до 58,9 рубля. При этом инфляция за отчетный период составила 0,01%.

За предыдущую отчетную неделю средняя цена дизтоплива выросла на 0,38%, бензина – на 0,53%, в частности, марка Аи-92 подорожала на 0,53%, Аи-95 – на 0,52%.

Рост цен на бензин за неделю с 1 по 7 августа был зафиксирован в 83 субъектах РФ. Больше всего он подорожал на Чукотке — на 3,1%, в Магаданской области — на 2,9% и на Алтае — на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,6% и 0,4% соответственно.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 862,1 тысячи тонн, а дизтоплива — упало на 3,3%, до 1,771 миллиона тонн. В Минэнерго назвали рост цены топлива на заправках временным

С начала года к 7 августа средняя стоимость бензина выросла на 5,5%. В частности, Аи-92 прибавил 5,4%, Аи-95 подорожал на 5,7%, а Аи-98 — на 5%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 0,8%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,42%.

Биржевые цены на дизтопливо уже шесть раз с начала августа обновили рекорды. Минэнерго РФ, комментируя в пятницу рекордный рост стоимости, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

Биржевые цены на бензин в России обновили исторические рекорды весной и в начале лета. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался "серый" экспорт. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивалось после окончания первой ремонтной волны. Вслед за биржевыми ценами стали расти и розничные.

Неделю назад правительство России обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже минимум до 13% с 12%, а дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%.