МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга в седьмой раз с начала августа обновила рекорд, ускорила темпы роста почти до 1,7% за день и превысила 63 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа поможет частным инвесторам с определением рейтинга

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в четверг на 1,68%, до 63 223 рублей за тонну. И это уже седьмое рекордное значение с начала месяца — накануне стоимость дизельного топлива выросла на 1,56%, превысив 62 тысячи рублей за тонну, а в первые дни августа цена росла на 1% в сутки.

Бензин марок Аи-92 и Аи-95 также подорожал по итогам торгов четверга — на 0,85% и 0,29%, до 62 454 и 68 409 рублей за тонну соответственно.

Авиакеросин также вырос в цене, за торговый день прибавил 0,05%, достигнув 67 668 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 2,46%, до 20 839 рублей. Мазут же обновил исторический рекорд цены и вырос за день на 0,51%, до 34 330 рублей.

В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.