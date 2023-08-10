СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекратили

"Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму всё стабильно. Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить всё необходимое топливо", — написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Ранее он отмечал, что стратегических запасов топлива в Крыму более чем достаточно, жители республики могут быть спокойны.

В Крыму периодически на некоторых АЗС нет в продаже отдельных видов топлива, отмечают жители в социальных сетях. Тотального дефицита топлива нет, его отсутствие на некоторых АЗС непродолжительно. Стоимость бензина и дизельного топлива существенно выросла за последний месяц. Цена литра бензина Аи-95 колеблется в пределах 61-66 рублей за литр. Дизельное топливо стоит 63-64 рубля за литр.