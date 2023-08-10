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2023
https://1prime.ru/gasoline/20230810/841380986.html
Премьер-министр Крыма заявил об увеличении поставок топлива в регион
Бензин
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Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк... ПРАЙМ, 10.08.2023
энергетика, новости, бензин, россия, топливо, крым, нефтепродукты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Ситуация с бензином и дизельным топливом в Крыму стабильная, при этом завоз нефтепродуктов в регион будет увеличен, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Республика Крым обеспечена горюче-смазочными материалами. В Крыму всё стабильно. Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить всё необходимое топливо", — написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.
Ранее он отмечал, что стратегических запасов топлива в Крыму более чем достаточно, жители республики могут быть спокойны.
В Крыму периодически на некоторых АЗС нет в продаже отдельных видов топлива, отмечают жители в социальных сетях. Тотального дефицита топлива нет, его отсутствие на некоторых АЗС непродолжительно. Стоимость бензина и дизельного топлива существенно выросла за последний месяц. Цена литра бензина Аи-95 колеблется в пределах 61-66 рублей за литр. Дизельное топливо стоит 63-64 рубля за литр.