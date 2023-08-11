МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы в восьмой раз с начала августа обновила рекорд, за день выросла на 1,7% и превысила 64 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена дизеля на российской бирже вновь обновила рекорд

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в пятницу на 1,71%, до 64 303 рублей за тонну. И это уже восьмое рекордное значение с начала месяца — накануне стоимость дизельного топлива выросла на 1,68%, превысив 63 тысячи рублей за тонну, а в первые дни августа цена росла на 1% в сутки.

Бензин Аи-95 также подорожал — на 0,38%, до 68 667 рубля за тонну. А вот марка Аи-92 снизилась в цене, потеряв за день 0,34%, до 62 241 рубля.

Авиакеросин подешевел на 0,76%, до 67 151 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,21%, до 21 091 рубля. Мазут же второй день подряд обновил исторический рекорд цены и вырос за день на 0,36%, до 34 452 рублей.

Неделю назад Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.