ТАШКЕНТ, 11 авг — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам и компаниям импортировать до конца 2023 года 120 тысяч тонн бензина для обеспечения стабильных поставок топлива в осенне-зимний период, сообщает пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. Цена дизтоплива на бирже в Санкт-Петербурге обновила рекорд

По данным пресс-службы главы государства, в пятницу Мирзиеев в Бухаре проводит видеоселекторное совещание по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии. В частности, глава государства поставил перед руководителями энергокомплекса и главами областных администраций задачи по обеспечению стабильных поставок топлива в осенне-зимний период.

"Подчеркнута необходимость до конца года произвести 400 тысяч тонн бензина и импортировать 120 тысяч тонн", — написал Асадов в своем телеграм-канале.

Мирзиеев также поручил довести запасы природного газа в подземных хранилищах до 3,5 миллиарда кубометров. "С сегодняшнего дня ответственные руководители перейдут на чрезвычайный режим, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в осенне-зимний период", — добавил Асадов.

Во второй декаде января в Узбекистане была зафиксирована аномально холодная для этого региона погода. В стране были приостановлены поставки газа всем оптовикам, был временно прекращен экспорта газа из-за роста внутреннего потребления. При этом республика увеличила импорт голубого топлива из Туркмении, нефти и нефтепродуктов — из России и Казахстана. В частности, в январе-феврале АО"Узбекнефтегаз" импортировал около 100 тысяч тонн бензина Аи-80 из России. Поставщиками выступили "Газпромнефть", "Татнефть", ряд частных структур.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам 2022 года выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн, производство бензина – до 1,26 миллиона тонн (+11,5%), дизтоплива – до 800,1 тысячи тонн (+5,9%).