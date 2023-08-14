МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника в девятый раз с начала августа обновила рекорд, за день выросла на 1,57% и превысила 65 тысяч рублей за тонну, а мазут бьет рекорды третий торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. Средняя розничная цена бензина в России ускорила рост в начале августа

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 1,57%, до 65 311 рублей за тонну. И это уже девятое рекордное значение с начала месяца — в пятницу стоимость дизельного топлива выросла на 1,71%, превысив 64 тысячи рублей за тонну.

Бензин Аи-95 также подорожал — на 0,56%, до 69 049 рублей за тонну. А вот марка Аи-92 снизилась в цене, потеряв за день 0,14% — 62 156 рублей.

Мазут третий день подряд обновляет исторические максимумы цены, за торговый день прибавил еще 1,04%, подорожав до 34 809 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,96%, до 21 504 рублей. Авиакеросин подешевел на 3,49%, до 64 810 рублей за тонну.

Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости один из первых рекордов биржевой цены дизтоплива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.