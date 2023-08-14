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Дизель на московских автозаправках подорожал за неделю
Бензин
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Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы ускорила темпы роста и выросла на 34 копейки за неделю с 7 по 14 августа, до 59,59 рубля за литр, следует из данных... ПРАЙМ, 14.08.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, бензин, россия, дизель, автозаправки
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы ускорила темпы роста и выросла на 34 копейки за неделю с 7 по 14 августа, до 59,59 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 12 копеек.
Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 7 копеек, до 50,21 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 10 копеек, до 55,67 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 80 копеек, до 67,08 рубля за литр.
Тем временем и биржевые цены на дизельное топливо начали уверенно расти ещё в конце июля. А сегодня, в понедельник, они побили рекорд уже в девятый раз с начала августа, превысив 65 тысяч рублей за тонну.
В начале августа Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости рекорды биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.