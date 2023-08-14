МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы ускорила темпы роста и выросла на 34 копейки за неделю с 7 по 14 августа, до 59,59 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена дизтоплива на бирже в России достигла рекордных 65 311 рублей за тонну

Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 12 копеек.

Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 7 копеек, до 50,21 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 10 копеек, до 55,67 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 80 копеек, до 67,08 рубля за литр.

Тем временем и биржевые цены на дизельное топливо начали уверенно расти ещё в конце июля. А сегодня, в понедельник, они побили рекорд уже в девятый раз с начала августа, превысив 65 тысяч рублей за тонну.

В начале августа Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости рекорды биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.