МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает лицензирование экспорта топлива в качестве меры для борьбы с серыми поставками, но пока идут обсуждения разных вариантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Цена дизтоплива на бирже в России достигла рекордных 65 311 рублей за тонну

"Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования. В настоящее время идёт межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах пока преждевременно", — сказали в министерстве.

в июле сообщалось, что Минэнерго рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу. Также Новак поручал проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. А в конце лета ценовые рекорды на бирже обновило и дизельное топливо.