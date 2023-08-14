2023-08-14T15:43:00+03:00
2023-08-14T16:04:53+03:00
2023-08-14T15:43:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20230814/841433425.html
Минэнерго рассматривает вопрос лицензирования экспорта топлива
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Минэнерго РФ рассматривает лицензирование экспорта топлива в качестве меры для борьбы с серыми поставками, но пока идут обсуждения разных вариантов, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 14.08.2023
энергетика, бизнес, налоги, экономика, новости, бензин, россия, топливо, минэнерго рф, лицензирование
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425037.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425037.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425036.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425036.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425024.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/50/841425024.jpg
https://1prime.ru/gasoline/20230814/841431289.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассматривает лицензирование экспорта топлива в качестве меры для борьбы с серыми поставками, но пока идут обсуждения разных вариантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования. В настоящее время идёт межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах пока преждевременно", — сказали в министерстве.
в июле сообщалось, что Минэнерго рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу. Также Новак поручал проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями.
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. А в конце лета ценовые рекорды на бирже обновило и дизельное топливо.