РИМ, 16 авг — ПРАЙМ. Национальное объединение потребителей Assoutenti обратилось в финансовую гвардию Италии с официальным запросом по поводу рекордно высокой цены на бензин, которая была зафиксирована во вторник, 15 августа на автостраде А8, соединяющей города Милан и Варезе. В Италии раскритиковали планы властей по борьбе с инфляцией

"Мы хотим понять, каким образом можно продавать литр бензина на заправке самообслуживания по 2,722 евро, и чем обусловлена такая астрономическая цена. Указанная заправка устанавливает цены, которые на 35% выше, чем в среднем на автомагистралях", — заявил в этой связи журналистам президент Assoutenti Фурио Труцци.

Если залить полный бак бензина на этой автозаправке, то большинству автовладельцев придется заплатить около 136 евро, подчеркнул он. При этом глава объединения потребителей заметил, что средняя цена бензина в режиме самообслуживания на автострадах Италии в настоящий момент немного превышает 2 евро за литр.

"По этой причине в интересах автомобилистов, пользующихся автострадой А8, мы просим финансовую гвардию провести инспекцию на данной автозаправке, проверить факты и получить документацию, которая позволит понять, почему можно продавать бензин по столь высокой цене", — заключил Труцци.

"Рост цен на топливо идет безостановочно. Похоже, подорожание, характерное для нынешнего лета, продолжится и по окончании августа. Речь идет о горючем в стране, где многие товары перевозятся автомобильным транспортом, что затем сказывается на цене других продуктов. Последние данные министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", опубликованные 14 августа, показывали, что бензин на заправках самообслуживания на автострадах стоит 2,014 евро, а дизельное топливо — 1,917 евро. И если до сих дорожал прежде всего бензин, то в будущем цены могут подняться именно на дизельное топливо", — указала газета Corriere della Sera.

Цена на автомобильное топливо в Италии с 1 января выросла почти на 20 евроцентов за литр из-за решения правительства Джорджи Мелони не продлевать отмену дополнительных надбавок на его стоимость, установленных в прошлом году.

В конце марта 2022 года предыдущее правительство Италии во главе с Марио Драги временно снизило топливные акцизы на 30 евроцентов за литр. Такая мера неоднократно продлевалась, в том числе и кабинетом Мелони. В результате, как писали профильные СМИ, итальянским властям большую часть года удавалось удерживать цену на автомобильное топливо ниже психологической отметки в 2 евро.