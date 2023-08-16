МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России ускорила темпы роста, подорожав за неделю с 7 по 14 августа на 0,63%, или 37 копеек, до 59,27 рубля за литр, а бензин, напротив, замедлил рост, прибавив 0,54%, или 29 копеек, достигнув в среднем 53,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Биржевая цена дизеля в России побила исторический рекорд 11-й раз за август

Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,48%, или 24 копейки — до 49,99 рубля, Аи-95 — на 0,48%, или 26 копеек, до 54,58 рубля, Аи-98 — на 0,82%, или 53 копейки, до 65,34 рубля за литр. При этом инфляция за отчетный период составила 0,1%.

За предыдущую отчетную неделю средняя цена дизтоплива выросла на 0,17%, бензина — на 0,64%, в частности, марка Аи-92 подорожала на 0,63%, Аи-95 — на 0,65%, Аи-98 — на 0,64%.

Рост цен на бензин за отчетную неделю был зафиксирован в 82 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской Республике — на 2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. "Дочка" "Лукойла" судится в Финляндии с собственниками АЗС, пишет СМИ

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3% по сравнению с предыдущей неделей — до 836,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,8%, до 1,721 миллиона тонн.

С начала года к 14 августа средняя стоимость бензина выросла на 6%. В частности, Аи-92 прибавил 5,9%, Аи-95 подорожал на 6,2%, а Аи-98 — на 5,9%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 1,4%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,52%.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизеля. Рост цены бензина объяснялся сезонными ремонтами на НПЗ и серым экспортом. Минэнерго России, комментируя рекордный рост стоимости дизеля в августе, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.