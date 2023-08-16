РИМ, 16 авг — ПРАЙМ. Министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", которое занимается вопросами экономического развития, опровергло информацию о резком скачке цен на автомобильное топливо. В Италии назвали степень заполненности хранилища природного газа страны

"В связи с недавними сообщениями, касающимися стоимости топлива, следует отметить, что промышленная цена на бензин за вычетом акцизов ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция, Испания и Германия", — сообщило министерство.

Профильное ведомство выступило с заявлением после того, как Национальное объединение потребителей Assoutenti обратилось в Финансовую гвардию Италии с официальным запросом по поводу рекордно высокой цены на бензин на автостраде, соединяющей Милан и Варезе.

"В связи с недавними сообщениями, касающимися стоимости топлива, следует отметить, что промышленная цена на бензин за вычетом акцизов ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция, Испания и Германия", — сообщило министерство. Итальянцы пожаловались в финансовую гвардию на высокие цены на бензин

Международные котировки за прошлую неделю, добавили в министерстве, соответствуют рост цен на топливо. В коммюнике говорится, что цены на топливо остаются стабильными и за несколько дней традиционных летних каникул выросли на 2-4 евроцента. Замедление роста тарифов, считает министерство, является доказательством эффективности принимаемых мер и, в частности, обязательства вывешивать среднюю общенациональную цену на топливо на каждой заправке.

"То, что некоторые политики утверждают, что цены на бензин и дизельное топливо вышли из-под контроля, является ложью. На самом деле верно обратное: Италия добилась большего успеха, чем другие европейские страны. Более того, кажется действительно странным, что они выступают против вполне эффективную меру, которая позволила… противостоять спекуляции, давая полную прозрачность и, следовательно, осведомленность и возможность выбора потребителю", — заявило министерство.

По данным профильного издания Quotidiano Energia, средняя цена за литр бензина на заправках с самообслуживанием выросла на 3 евроцентра до1,938 евро, однако эти данные не обновлялись с 11 августа. На заправке, вызвавшей гнев Assotenti и волну критику в СМИ, бензин с самообслуживанием предлагался по 2,722 евро, когда как средняя цена бензина на автострадах Италии в режиме self-service в настоящий момент немного превышает 2 евро за литр.