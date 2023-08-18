РИМ, 18 авг — ПРАЙМ. Более 103 тысяч человек в считанные часы подписали онлайн-петицию за временное сокращение акцизов и отмену НДС на бензин и дизельное топливо в Италии, инициатором которой стало национальное объединение потребителей Altroconsumo. В Италии опровергли сообщения о потере контроля над ценами на топливо

"Мы требуем немедленно восстановить снижение акцизов и как можно скорее осуществить временное обнуление НДС. Мы требуем этого вместе с более чем 100 тысячами граждан, которые уже подписали нашу петицию", — говорится в заявлении, которое размещено на сайте организации.

В петиции подчеркивается, что этим летом итальянцы стали свидетелями "неприемлемого подорожания горючего". При этом правительство Джорджи Мелони приняло лишь робкие меры, которые оказались совершенно неэффективными. Авторы документа напоминают, что до начала 2023 года на Апеннинах были заметно сокращены акцизы на автомобильное топливо, что хотя бы в некоторой степени облегчало положение автовладельцев, но правительство не стало продлевать действие этой меры.

Ранее другая итальянская организация потребителей Assoutenti обратилась в финансовую гвардию Италии с официальным запросом по поводу рекордно высокой цены на бензин, которая была зафиксирована во вторник на автостраде А8, соединяющей города Милан и Варезе. На одной из тамошних автозаправок самообслуживания литр бензина продавался за 2,722 евро. Госдолг Италии в июне достиг исторического максимума

Реагируя на эту инициативу Assoutenti, профильное министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" выпустило в среду специальное заявление, в котором подчеркивалось, что на Апеннинах "промышленная цена на бензин за вычетом акцизов ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция, Испания и Германия". В заявлении были названы "ложью" выдвинутые рядом оппозиционных политиков обвинения в том, что цены на автомобильное топливо вышли в стране из-под контроля. Более того, в нем утверждалось, что в решении данной проблемы "Италия добилась большего успеха, чем другие страны ЕС".

Подобное заявление вызвало саркастическую критику со стороны многих представителей итальянских потребителей, которые указывали, что нелепо говорить о промышленной цене бензина, когда большую часть отпускной цены на автозаправках составляют акцизы. В этой связи они предлагали правительству, учитывая чрезвычайную ситуацию, временно отменить или хотя бы сократить налоги на горючее.

В пятницу министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо, выступая в популярной телепрограмме Agorа, заявил, что категорически не согласен с идеей отмены акцизов, поскольку эта мера стоила бы госказне 12 миллиардов евро в год. По его словам, правительство использует эти средства, чтобы "вдвое сократить налоговую нагрузку".

Согласно официальным данным, средняя цена одного литра бензина на заправках самообслуживания на автострадах Италии 17 августа составила 1,944 евро. Однако при обычной заправке на автомагистралях она практически повсеместно превышает 2 евро.

Цена на автомобильное топливо в Италии с 1 января выросла почти на 20 евроцентов за литр из-за решения правительства Мелони не продлевать отмену дополнительных надбавок на его стоимость, установленных в прошлом году. В конце марта 2022 года предыдущее правительство во главе с Марио Драги временно снизило топливные акцизы на 30 евроцентов за литр. Такая мера неоднократно продлевалась, в том числе и кабинетом Мелони. В результате, как писали профильные СМИ, итальянским властям большую часть года удавалось удерживать цену на автомобильное топливо ниже психологической отметки в 2 евро.