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Дизтопливо на АЗС Москвы вдвое ускорило темпы роста
Бензин
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Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы вдвое ускорила темпы роста и выросла на 68 копеек за неделю с 14 по 21 августа, до 60,27 рубля за литр, следует из... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы вдвое ускорила темпы роста и выросла на 68 копеек за неделю с 14 по 21 августа, до 60,27 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее дизтопливо прибавляло в цене 34 копейки.
Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 8 копеек, до 50,29 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 9 копеек, до 55,76 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 68 копеек, до 67,76 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива и бензина марки Аи-100 росла на всех крупных сетях АЗС Москвы. Тем временем стоимость бензина Аи-92 выросла на всех заправках, кроме "Тебойла", "Газпром нефти", "Роснефти". Бензин марки Аи-95 подешевел на заправках "Тебойла", ЕКА, "Роснефти" и "Лукойла".
Тем временем биржевые цены на дизельное топливо в понедельник отступили от рекордных значений августа. В начале августа Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости рекорды биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.