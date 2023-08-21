МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы вдвое ускорила темпы роста и выросла на 68 копеек за неделю с 14 по 21 августа, до 60,27 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена на бензин Аи-95 на бирже отступила от максимумов

Неделей ранее дизтопливо прибавляло в цене 34 копейки.

Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 8 копеек, до 50,29 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 9 копеек, до 55,76 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 68 копеек, до 67,76 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива и бензина марки Аи-100 росла на всех крупных сетях АЗС Москвы. Тем временем стоимость бензина Аи-92 выросла на всех заправках, кроме "Тебойла", "Газпром нефти", "Роснефти". Бензин марки Аи-95 подешевел на заправках "Тебойла", ЕКА, "Роснефти" и "Лукойла".

Тем временем биржевые цены на дизельное топливо в понедельник отступили от рекордных значений августа. В начале августа Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости рекорды биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.