МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, сообщили журналистам в министерстве. Европа попала в бензиновую ловушку: цены пустятся вскачь и все побегут

"Минэнерго России совместно с Минсельхозом России рассмотрены проблемные вопросы обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах. Некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на штабе Минэнерго России были достигнуты договоренности с РЖД и нефтяными компаниями по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур. При этом в Минэнерго подчеркнули, что объема производства и запасов дизельного топлива достаточно для покрытия спроса на него.

"Помимо общих мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, предпринимаемых нефтяными компаниями и регуляторами, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль штаба Минэнерго России", — добавили в министерстве.

Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов (ГСМ) обсуждались на совещании Минсельхоза 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ. Кроме того, стороны тогда обсудили реализацию согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже.

Минсельхоз сообщал, что 17 августа на площадке Минэнерго с участием Минсельхоза и топливных компаний прошло совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах.