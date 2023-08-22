МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями отмечается на южном направлении, число скопившихся в некоторых терминалах юга цистерн более чем в 10 раз превышает количество выгружаемых в сутки, сообщили РИА Новости в РЖД. РЖД запускают кешбэк за билеты на электрички

Минэнерго РФ ранее во вторник сообщило, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг из-за высокой загруженности железной дороги в туристический сезон, в связи с чем рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

"На южном направлении отмечается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями. Это затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. По отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах ЮФО наличие цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз", — сообщили в РЖД.