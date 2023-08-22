РИМ, 22 авг — ПРАЙМ. Автомобильное топливо в Италии продолжает дорожать: на прошлой неделе средняя цена одного литра бензина выросла до максимального значения с июля 2022 года, сообщило во вторник министерство окружающей среды и энергетической безопасности. Цены на нефть несколько ускорили темпы снижения

Средняя цена литра бензина на заправках самообслуживания составила на Апеннинах 1,946 евро, однако на автострадах страны этот показатель ранее уже преодолел психологическую отметку в 2 евро и в настоящее время составляет 2,018 евро в режиме self service.

По данным Национального союза потребителей Италии (Unc), только в августе полный бак бензина в среднем подорожал на 2,4 евро, тогда как при заправке дизельным топливом автовладельцам приходится выкладывать почти на 5 евро больше.

"Сильный удар! Выдающаяся спекуляция, которая касается всех, кто возвращается из отпуска или только сейчас решил отправиться в путь, чтобы добраться до места отдыха", — заявил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона. По его словам, провал политики правительства, обещавшего сдерживать цены на горючее, сегодня очевиден.

На минувшей неделе по инициативе другого итальянского объединения потребителей Altroconsumo был объявлен сбор подписей под онлайн-петицией за временное сокращение акцизов и отмену НДС на бензин и дизельное топливо в Италии. В считанные часы под этим документом поставили свои подписи более 100 тысяч человек.

В петиции подчеркивается, что этим летом итальянцы стали свидетелями "неприемлемого подорожания горючего". При этом правительство Джорджи Мелони приняло лишь робкие меры, которые оказались совершенно неэффективными. Авторы документа напоминают, что до начала 2023 года на Апеннинах были заметно сокращены акцизы на автомобильное топливо, что хотя бы в некоторой степени облегчало положение автовладельцев, но правительство не стало продлевать действие этой меры.

Реагируя на недовольство потребителей, министерство по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" выпустило в среду специальное заявление, в котором подчеркивалось, что на Апеннинах "промышленная цена на бензин за вычетом акцизов ниже, чем в других европейских странах, таких как Франция, Испания и Германия". В заявлении были названы "ложью" выдвинутые рядом оппозиционных политиков обвинения в том, что цены на автомобильное топливо вышли в стране из-под контроля.

Подобное заявление вызвало саркастическую критику со стороны многих представителей итальянских потребителей, которые указывали, что нелепо говорить о "промышленной цене" бензина, когда большую часть отпускной цены на автозаправках составляют акцизы. В этой связи они предлагали правительству, учитывая чрезвычайную ситуацию, временно отменить или хотя бы сократить налоги на горючее. Однако министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо категорически отказался пойти на такой шаг, поскольку эта мера стоила бы госказне 12 миллиардов евро в год. По его словам, правительство использует эти средства, чтобы "вдвое сократить налоговую нагрузку".

Цена на автомобильное топливо в Италии с 1 января выросла почти на 20 евроцентов за литр из-за решения правительства Мелони не продлевать отмену дополнительных надбавок на его стоимость, установленных в прошлом году. В конце марта 2022 года предыдущее правительство во главе с Марио Драги временно снизило топливные акцизы на 30 евроцентов за литр. Такая мера неоднократно продлевалась, в том числе и кабинетом Мелони. В результате, как писали профильные СМИ, итальянским властям большую часть прошлого года удавалось удерживать цену на автомобильное топливо ниже психологической отметки в 2 евро.