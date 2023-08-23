МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды обновила ценовой рекорд, приблизившись к 71 тысяче рублей за тонну, дизельное топливо тоже вновь подорожало, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть умеренно растут

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,32%, до 70 959 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 1,63%, до 62 694 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну после снижения цены в течение нескольких дней. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.

Стоимость мазута за вторник выросла на 0,46%, до 32 580 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 18,14%, до 29 012 рублей, авиакеросин — на 0,53%, до 67 806 рублей за тонну.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.