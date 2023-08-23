МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России ускорила темпы роста, подскочив за неделю с 14 по 21 августа на 1,28%, или 76 копеек, — до 60,03 рубля за литр и впервые превысив "круглый" уровень в 60 рублей, свидетельствуют данные Росстата. Стратегический резерв нефти в США за неделю незначительно вырос

Средняя цена бензина продолжает расти стабильно: за неделю поднялась на 0,56% — до 54,28 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подорожал на 0,48%, или 24 копейки, — до 50,23 рубля, Аи-95 — на 0,49%, или 27 копеек, до 54,85 рубля, Аи-98 — на 0,96%, или 63 копейки, до 65,97 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,1%.

Рост цен на бензин за неделю был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Калмыкии – на 2,9%, Ямало-Ненецком автономном округе – на 2,5%, Сахалинской области – на 2,3%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Ненецком автономном округе – на 0,5%, Якутии – на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за период с 14 по 21 августа цены на бензин выросли на 0,3% и 0,5% соответственно.

Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей — до 850,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 0,5%, до 1,73 миллиона тонн.

С начала года к 21 августа средняя стоимость бензина увеличилась на 6,6%. В частности, Аи-92 прибавил 6,4%, Аи-95 подорожал на 6,7%, а Аи-98 — на 6,9%. Дизельное топливо за этот период подорожало на 2,7%. При этом инфляция в России с начала года составила 3,62%.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизеля. Рост цены бензина объяснялся сезонными ремонтами на НПЗ и серым экспортом. Комментируя рекордный рост стоимости дизеля в августе, Минэнерго сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.