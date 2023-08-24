МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга вновь обновила ценовой рекорд, превысив 71 тысячу рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные торгов.

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,11%, до 71 746 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 снизилась на 0,42%, до 62 432 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,56%, до 66 026 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз побила исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.

Стоимость мазута за четверг выросла на 1,66%, до 33 121 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,69%, до 28 522 рублей. Авиакеросин подорожал на 0,56%, до 68 183 рублей за тонну.

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Позднее значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива.