ПАРИЖ, 28 авг — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies объявила, что поддержит меры по сдерживанию цен на бензин на своих автозаправках во Франции на уровне 1,99 евро за литр до конца года, сообщается в коммюнике компании. Бензин Аи-95 вновь бьет рекорды на Санкт-Петербургской бирже

"В текущем контексте роста цен на топливо TotalEnergies сохраняет взятые на себя обязательства в отношении автомобилистов и гарантирует, что цены на бензин и дизель не превысят 1,99 евро за литр на всех ее 3400 АЗС до конца года", — говорится в релизе.

Отмечается, что на данный момент заправиться со скидкой можно на 2200 АЗС компании.

TotalEnergies ввела эти меры 1 марта после призыва президента Франции Эммануэля Макрона к нефтяным компаниям вновь ввести скидку на топливо, чтобы поддержать граждан на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.

Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы. На ряде АЗС они превысили 2 евро за литр, символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно. Как пишут французские СМИ, это связано с 15%-м ростом цен на энергетику, а также с прекращением действовавшей ранее правительственной скидки на заправках.

На прошлой неделе глава кабмина Франции Элизабет Борн признала существенный рост стоимости топлива на АЗС, но заявила, что власти "не ожидают взлета цен на топливо в ближайшие недели", сославшись на то, что "есть нефтяные компании и дистрибуторы, обязавшиеся поддерживать цены ниже 2 евро за литр".

Осенью 2022 года компания TotalEnergies объявила о снижении цен на бензин на своих АЗС во Франции на 20 центов за литр с 1 сентября по 1 ноября и еще на 10 центов за литр с 1 ноября по 31 декабря во избежание уплаты налога на сверхприбыль. На фоне роста цен на энергоносители прошлой осенью правительство также вводило скидки на бензин в размере 30, а затем 10 центов за литр.

Согласно годовому отчету TotalEnergies, опубликованному в феврале, французская нефтегазовая компания по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль на 28%, до 20,526 миллиарда долларов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.