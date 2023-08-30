2023-08-30T16:25:00+03:00
2023-08-30T16:29:31+03:00
2023-08-30T16:25:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gasoline/20230830/841612325.html
Новак заявил об утверждении списка спецэкспортеров топлива из России
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России, чтобы ограничить "серый экспорт", утвердит список спецэкспортеров нефтепродуктов из России в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Будет... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, новости, бензин, россия, александр новак, топливо, экспортеры
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753253.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753253.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753252.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753252.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753240.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/32/840753240.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230804/841299300.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство России, чтобы ограничить "серый экспорт", утвердит список спецэкспортеров нефтепродуктов из России в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время буквально", — сказал он журналистам.
На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако, отметил, для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта: создание списка экспортеров или лицензирование экспорта.
По словам Новака, сейчас правительство "идет по обоим вариантам", но самое быстрое решение — это принятие списка спецэкспортеров.