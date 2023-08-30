МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство России, чтобы ограничить "серый экспорт", утвердит список спецэкспортеров нефтепродуктов из России в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак заявил, что Россия полностью предана договоренностям ОПЕК+

"Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время буквально", — сказал он журналистам.

На прошлой неделе министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что Минэнерго представило правительству предложения по критериям для формирования списка экспортеров нефтепродуктов, однако, отметил, для недопущения серого экспорта все еще обсуждается два варианта: создание списка экспортеров или лицензирование экспорта.

По словам Новака, сейчас правительство "идет по обоим вариантам", но самое быстрое решение — это принятие списка спецэкспортеров.