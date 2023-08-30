МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак заявил об утверждении списка спецэкспортеров топлива из России

"У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день", — сказал Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в России.

"Что касается ценообразования, то идёт работа по обеспечению биржи необходимыми объёмами с компаниями. На бирже наблюдается баланс, достаточность", — добавил он.