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2023
https://1prime.ru/gasoline/20230830/841612361.html
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке
Бензин
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Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер России Александр Новак. "У нас в принципе нет дефицита в целом... ПРАЙМ, 30.08.2023
энергетика, новости, бензин, россия, александр новак, биржа, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Дефицита топлива на внутреннем рынке в России на сегодняшний день нет, на бирже его достаточно, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"У нас в принципе нет дефицита в целом на внутреннем рынке на сегодняшний день", — сказал Новак, отвечая на вопрос об условиях для сдерживания роста цен на топливо в России.
"Что касается ценообразования, то идёт работа по обеспечению биржи необходимыми объёмами с компаниями. На бирже наблюдается баланс, достаточность", — добавил он.