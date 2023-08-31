МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-августе сократился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,938 миллиона тонн, а дизельным топливом — вырос на 5,4%, до 9,148 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. Бензин Аи-95 снова обновил рекорд на российской бирже

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 19,28 миллиона тонн за восемь месяцев, увеличившись на 3,5% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 943,024 миллиарда рублей, увеличившись на 4,1%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-августе составили 1,097 миллиона тонн, увеличившись на 33,4%. Продажи мазута выросли на 6,6%, до 1,138 миллиона тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 29,5%, до 1,574 миллиона тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 385 тысяч тонн, увеличившись на 21,6%.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.