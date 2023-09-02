МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Локальные перебои с поставками топлива на заправки в ряде российских регионов вызваны логистикой и отсутствием разницы между оптовыми и розничными ценами, что заставляет некоторые АЗС прекращать работу, но нехватки топлива в стране нет, а запасы на комфортных уровнях, прокомментировал РИА Новости руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Николай Баранов. Эксперт объяснил, почему членам ОПЕК+ не нужен дальнейший рост цен на нефть

Ряд российских регионов, особенно южных, в августе жаловались на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что производство нефтепродуктов в РФ обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, для этого даже часть экспорта была переориентирована. А чтобы исключить возможные сбои в обеспечении топливом, работает штаб Минэнерго, куда входят представители органов власти, нефтяных компаний, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), автоперевозчиков и независимых участников рынка.

"Мы видим тут несколько причин. Логистические сложности — перегруженность ж/д инфраструктуры, из-за чего увеличились сроки и нарушилась ритмичность поставок нефтепродуктов по железной дороге на региональные нефтебазы. Диспаритет оптовых и розничных цен — на сегодняшний день оптовые цены практически сравнялись с ценами на АЗС ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний — ред.), из-за этого страдает независимая розница: они либо вынуждены прекратить торговлю, либо устанавливать цену на 3-4 рубля выше, чем на АЗС ВИНК", — считает эксперт.

Указанные причины в совокупности с традиционно высоким спросом в период сезона отпусков приводят к тому, что на ряде АЗС отсутствует топливо, резюмировал Баранов.

"Решить проблему с убыточностью АЗС мог бы рост выплат по демпферу (это привело бы к снижению оптовых цен) или рост розничных цен на нефтепродукты", — выразил мнение эксперт.

Вместе с тем, по его словам, проблемы дефицита топлива как таковой на данный момент нет. "В стране нет дефицита бензина или дизтоплива — их производство за первое полугодие 2023 года выросло на 4,3% и 4,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Запасы обоих топлив по состоянию на начало августа 2023 года находятся на более чем комфортных уровнях", — сказал Баранов.

По его данным, запасы бензина на начало августа составляли 2,034 миллиона тонн, что на 4,4% выше показателей 2022 года, запасы дизтоплива — 2,177 миллиона тонн, что на 23% выше показателей 2022 года.