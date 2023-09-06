МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов среды она превысила 76 тысяч рублей за тонну, дизтопливо и бензин Аи-92 также рекордно дорожают, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе незначительно опускаются

Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,16%, до 76 492 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 бьет рекорд второй день подряд — выросла на 0,48%, до 65 472 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,37%, до 68 556 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость мазута за среду подскочила на 1,38%, до 35 225 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 5,12%, до 33 596 рублей, авиакеросин — на 0,8%, до 69 747 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.