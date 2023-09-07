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Бразилия значительно нарастила поставки бензина и дизтоплива из России
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Бразилия существенно нарастила поставки нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива из России, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. "Бразилия как... ПРАЙМ, 07.09.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, бензин, бразилия, нефтепродукты, россия, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бразилия существенно нарастила поставки нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива из России, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
"Бразилия как вы знаете является крупным производителем нефти, мы производим более 3 миллионов баррелей в сутки. Но проблема в том, что наша нефть тяжелая, поэтому нам нужны нефтеперерабатывающие заводы для производства нефтепродуктов и дизельного топлива, и этих заводов у нас недостаточно, поэтому мы импортируем бензин и дизель", — сказал посол.
"Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал посол.
Ранее бразильские СМИ сообщили со ссылкой на оценки аналитических компаний, что в августе поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки. Тогда Россия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, обойдя США.