МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Бразилия существенно нарастила поставки нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива из России, заявил РИА Новости посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Бразилия возобновила закупки урана у России

"Бразилия как вы знаете является крупным производителем нефти, мы производим более 3 миллионов баррелей в сутки. Но проблема в том, что наша нефть тяжелая, поэтому нам нужны нефтеперерабатывающие заводы для производства нефтепродуктов и дизельного топлива, и этих заводов у нас недостаточно, поэтому мы импортируем бензин и дизель", — сказал посол.

"Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли", — сказал посол.

Ранее бразильские СМИ сообщили со ссылкой на оценки аналитических компаний, что в августе поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки. Тогда Россия станет крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, обойдя США.