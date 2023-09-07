МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов четверга она превысила 66 тысяч рублей за тонну, бензин Аи-95 приближается к отметке в 77 тысяч рублей за тонну, в то же время рекордно дорожает дизтопливо, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе растут на два процента

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 1,14%, до 66 220 рублей за тонну. Продолжает бить рекорды и бензин Аи-95 — дорожает на 0,5%, до 76 876 рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,83%, до 69 122 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Также впервые с сентября прошлого года рекордного значения достиг авиакеросин — подорожал на 2,83%, до 71 718 рублей за тонну. Обновил рекорд и мазут, его стоимость подскочила на 2,02%, до 35 935 рублей за тонну. При этом подешевели за четверг сжиженные углеводородные газы (СУГи), снизились на 9,8%, до 30 304 рублей.

В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.