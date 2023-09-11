МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Минэнерго оценило объем "серого" экспорта топлива из России

Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.

"Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", — сказал Шульгинов.

Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.

При этом он заявил, что ожидает принятия решения о строительстве атомной электростанции в Приморском крае.

"Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и строительство генерирующих атомных объектов, в том числе на Дальнем Востоке. У нас уже было анонсировано строительство в Якутии. Ну и думаю, что мы примем решение по строительству в Приморье, потому что это энергодефицитный регион, нужно развивать электросетевую и генерирующую инфраструктуру, чтобы не останавливать развитие", — сказал министр на сессии "Энергетика для роста" в рамках ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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