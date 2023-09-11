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Дизтопливо на АЗС Москвы ускорило темпы роста более чем в два раза
Бензин
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Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы более чем в два раза ускорила темпы роста и выросла на 51 копейку за неделю с 4 по 11 сентября, до 61,66 рубля за... ПРАЙМ, 11.09.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, бензин, россия, москва, дизельное топливо, азс москвы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы более чем в два раза ускорила темпы роста и выросла на 51 копейку за неделю с 4 по 11 сентября, до 61,66 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 24 копейки.
Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 11 копеек, до 50,56 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 12 копеек, до 56,07 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 57 копеек, до 68,83 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках "Транс-АЗС" и "Нефтьмагистрали" — на 3,24 рубля и на 1 рубль соответственно.
В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.