МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы более чем в два раза ускорила темпы роста и выросла на 51 копейку за неделю с 4 по 11 сентября, до 61,66 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В Госдуме предложили ввести потолок розничных цен на бензин

Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 24 копейки.

Средняя стоимость бензина Аи-92 на отчетной неделе увеличилась на 11 копеек, до 50,56 рубля за литр. Марка Аи-95 подорожала на 12 копеек, до 56,07 рубля. А бензин Аи-100 вырос в цене на 57 копеек, до 68,83 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках "Транс-АЗС" и "Нефтьмагистрали" — на 3,24 рубля и на 1 рубль соответственно.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.