МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника обновила очередной рекорд, превысив 71 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Дизтопливо на АЗС Москвы ускорило темпы роста более чем в два раза

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 1,39%, до 71 047 рубля за тонну. Это уже седьмое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. А за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, до 67 602 рублей за тонну. Тем временем бензин Аи-95 подешевел после нескольких дней рекордного роста, цена снизилась 0,52%, составив 76 395 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,46%, до 29 300 рублей за тонну. Стоимость мазута по итогам торгового дня снизилась на 0,54%, до 35 736 рубля за тонну, авиакеросина — на 7,11%, до 66 195 рублей за тонну.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.