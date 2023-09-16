ПАРИЖ, 16 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". Бензин Аи-92 на российской бирже пробил отметку в 70 тысяч рублей за тонну

Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости.

"Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены", — заявила премьер в интервью газете Parisien.

По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива".

Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно.

Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.