ПАРИЖ, 18 сен — ПРАЙМ. Ранее объявленное разрешение дистрибьюторам во Франции продавать бензин "в убыток" начнет действовать с начала декабря, заявил в понедельник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Францию призвали прекратить "вливать деньги" в Украину

"Эта (мера – ред.) будет действовать с начала декабря, я надеюсь, с первого декабря, потому что текст закона будет рассматриваться Нацсобранием в начале октября. Учитывая время, пока его будут принимать, эта мера вступит в силу первого декабря", — прокомментировал он сроки реализации разрешения на продажу бензина в убыток в эфире телеканала France 2.

По его словам, разрешение будет действовать в течение шести месяцев.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". По ее словам, с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен, однако компании не могут снизить цены еще больше, поскольку во Франции с 1963 года запрещена продажа в убыток.

До этого на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно.

Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.