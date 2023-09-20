ТЮМЕНЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Заградительная пошлина на топливо в России краткосрочно может привести к его излишкам на внутреннем рынке и снижению оптовых цен, но не исключено, что впоследствии объёмы переработки нефти уменьшатся, важно ее не разбалансировать, такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "Газпром нефть" нарастила нефтепереработку

"Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов – ред.) и, соответственно, уменьшение объёмов переработки", – сказал он.

Дюков добавил, что в результате подобные меры, если они "недостаточно точно просчитаны", могут привести к дефициту на внутреннем рынке моторных топлив, и отметил, что важно "не разбалансировать переработку".

Отвечая на вопрос о том, почему на внутреннем рынке возник дефицит топлива, он сказал: "Цена на нефть и нефтепродукты на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. Это привело к ситуации, когда нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует различных трейдеров, экспортеров осуществлять закупки топлива на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая при этом прибыль".

На прошлой неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.