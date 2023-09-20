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Володин поручил вести ежедневный мониторинг цен на ГСМ
Бензин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ежедневно вести мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ. "Давайте поручим… комитету по энергетике,... ПРАЙМ, 20.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ежедневно вести мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ.
"Давайте поручим… комитету по энергетике, председателю комитета по бюджету и налогам, председателю аграрного комитета… вести ежедневный мониторинг и информирование депутатов (о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы – ред.). Вот и все. Давайте свою работу делать. Коллеги, об этом речь идет", — сообщил он в ходе пленарного заседания Думы.