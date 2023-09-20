МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ежедневно вести мониторинг и контроль ситуации с ценами на ГСМ. Дюков назвал последствия введения заградительной пошлины на топливо

"Давайте поручим… комитету по энергетике, председателю комитета по бюджету и налогам, председателю аграрного комитета… вести ежедневный мониторинг и информирование депутатов (о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы – ред.). Вот и все. Давайте свою работу делать. Коллеги, об этом речь идет", — сообщил он в ходе пленарного заседания Думы.